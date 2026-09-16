Drogendeal in Kärnten verhindert: Über 15 Kilo Ecstasy sichergestellt

Bei einer Kontrolle in Kärnten stellte die Polizei über 15 Kilogramm Ecstasy und weitere Drogen sicher. Kärntner und Bosnier verhaftet.

Die Polizei verhinderte einen Deal mit über 15 Kilogramm Ecstasy und anderen Drogen in Kärnten. Am Freitag gegen 20.10 Uhr führten Beamte des Kriminaldienstes Völkermarkt im Rahmen eines Suchtmittel-Schwerpunktes Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Die Polizei hatte Hinweise, dass ein unmittelbarer Suchtmittelverkauf im Gange sei.

Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht: Im Fahrzeug wurden 15 Plastikboxen mit jeweils etwa einem Kilogramm MDMA, auch als Ecstasy bekannt, sowie etwa 100 Gramm Cannabiskraut, rund 140 Gramm Heroin und etwa 20 Gramm Kokain gefunden und sichergestellt. Zudem wurden mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt.

Ein 34-jähriger bosnischer Staatsangehöriger sowie ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurden festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten noch geführt.