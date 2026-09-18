Schülerzahlen in Oberkärnten sind leicht zurückgegangen

Für rund 8540 Schüler begann heuer in der Region ein neues Schuljahr. Alle Lehrerstellen konnten besetzt werden. Erstmals fünf erste Klassen im BORG Spittal.

In den Kärntner Schulen begann diese Woche wieder der Ernst des Lebens. Rund 6940 Schüler starteten heuer im Bezirk Spittal in das neue Schuljahr, im Bezirk Hermagor waren es rund 1600 – in beiden Bezirken zeichnet sich damit ein leichter Rückgang ab. „Die Schülerzahlen sind in beiden Bezirken auf ähnlichem Niveau im Vergleich zum Vorjahr. Der leichte Rückgang ist aber dem demographischen Trend folgend“, sagt der interimistische Bildungsdirektor Robert Derhaschnig. Bei den Taferlklasslern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Im Bezirk Spittal besuchen heuer 647 Schüler die erste Schulstufe, das sind um zehn weniger als im Schuljahr zuvor. Im Bezirk Hermagor sind es mit 142 Schülern rund 33 weniger Taferlklassler.

Besonders im ländlichen Raum sind die rückläufigen Geburtenzahlen zunehmend spürbar, es muss vermehrt in Abteilungen unterrichtet werden. Kommt auch noch sonderpädagogischer Förderbedarf dazu, wird es besonders herausfordernd. „Hier hat das Land Kärnten gezielt reagiert und besonders betroffene Standorte mit zusätzlichen Stunden unterstützt. Dazu zählen etwa die Volksschulen Rangersdorf, Stall im Mölltal, Baldramsdorf, Mühldorf, Gmünd und Mörtschach“, heißt es vonseiten des Landes.

Sehr erfreulich sei hingegen die Situation im BORG Spittal. Dort gibt es heuer erstmals fünf statt bisher vier Klassen im ersten Jahrgang. „Ein wesentlicher Grund dafür ist die Einrichtung von erstmals zwei Leistungssportklassen, die insbesondere auch bei Schülern aus dem Raum Villach auf großes Interesse stoßen", heißt es aus der Bildungsdirektion. Wohl nicht nur deshalb gibt es auch keinen Lehrermangel. Insgesamt 1121 Lehrer sind heuer in beiden Bezirken beschäftigt. „Aktuell gibt es keine Ausschreibung mehr. Für heuer ist auch keine weitere mehr notwendig“, heißt es vonseiten des Landes.

Sieben Quereinsteiger

Im Vorjahr wurden den beiden Bezirken 16 Quereinsteiger zugewiesen, heuer waren es sieben: davon fünf an Mittelschulen, einer an der AHS und einer am Bundesschulcluster (BSC) Hermagor. Der Großteil davon stammt aus akademischen Berufen. Unter den Quereinsteigern der Region befinden sich etwa Labor-Analytiker, Naturwissenschaftler, Techniker und Informatiker. Beim Quereinstieg für das Fach Bewegung und Sport handelt es sich um einen Physiotherapeuten. Kritik, dass manche Quereinsteiger die Schule nach wenigen Jahren wieder verlassen, lässt das Land nicht gelten. „Generell ist die Austrittsquote in Kärnten sehr gering. Manche aus dem Mittelschulbereich bewerben sich jedoch auf AHS-Stellen beziehungsweise wechseln in andere Bezirke oder Bundesländer.“

In der Region hingegen noch gesucht werden einige Schulleiter. In Spittal werden etwa das Fritz-Strobl-Schulzentrum in Spittal sowie die Mittelschulen Winklern und Spittal aktuell provisorisch geführt, im Bezirk Hermagor sind es die Volksschulen Weißbriach und Kötschach-Mauthen sowie der Schulverbund der Volksschulen Dellach/Gail, Gundersheim und Kirchbach.