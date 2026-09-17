Amanda Seyfried und Ehemann Thomas Sadoski bestätigen Trennung

Nach neun Jahren Ehe gehen die beiden US-Schauspieler nun getrennte Wege. Die beiden lernten sich 2015 am Theater kennen und haben zwei gemeinsame Kinder.

Amanda Seyfried (40) und Thomas Sadoski (50) haben ihre Trennung bestätigt. Nach rund neun Jahren Ehe ist die Beziehung der beiden US-Schauspieler, die jahrelang als Traumpaar galten, beendet. In einer gemeinsamen Erklärung, die dem US-Magazin „People“ vorliegt, erklären sie, dass sie bereits „seit einer Weile getrennt“ seien.

„Es hat sich als der richtige Schritt für uns und unsere Familie erwiesen“, heißt es in dem Statement. Zugleich betonen die beiden: „Wir haben einander für immer.“ Wann genau sie sich getrennt haben und was zum Ehe-Aus geführt hat, verrieten Seyfried und Sadoski nicht.

Auf der Theaterbühne kennengelernt

Die Liebesgeschichte des Paares begann 2015 am Theater. Für das Stück „The Way We Get By“ standen Seyfried und Sadoski gemeinsam auf der Bühne. Ein Jahr später waren sie auch im Film „The Last Word“ als Liebespaar zu sehen. Anfang 2016 machten die beiden ihre Beziehung schließlich öffentlich, bevor sie Anfang 2017 heimlich heirateten. „Wir sind ausgerissen. Nur wir zwei und ein Offiziant sind aufs Land gefahren und haben die Sache durchgezogen“, erzählte Sadoski im März 2017 in der „The Late Late Show With James Corden“.

Zwei Kinder verbinden das Paar

Während ihrer Ehe bekamen Seyfried und Sadoski zwei Kinder. Tochter Nina wurde 2017 geboren, Sohn Thomas Jr. folgte 2020. Auch nach der Trennung wollen die beiden offenbar als Familie verbunden bleiben. In ihrer gemeinsamen Erklärung stellen Seyfried und Sadoski ausdrücklich ihre Familie in den Mittelpunkt. Die Trennung sei demnach ein Schritt, der sich für sie und ihre Kinder richtig angefühlt habe.

Die Nachricht vom Ehe-Aus kommt nur wenige Wochen nach Berichten über eine Immobilie der Schauspielerin. Seyfried soll ihr Haus in den Hollywood Hills für 3,2 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten haben. Gekauft hatte sie das Anwesen 2011 für 1,85 Millionen Dollar. Ihr Lebensmittelpunkt liegt inzwischen laut „Architectural Digest“ an der US-Ostküste.

Trauer über Verlust ihres Hundes

Für Seyfried ist die Trennung zudem nicht die einzige persönliche Zäsur in diesem Jahr. Im Juli verabschiedete sie sich öffentlich von ihrem Hund Finn. Auf Instagram teilte die Schauspielerin einen emotionalen Beitrag über den Verlust ihres langjährigen Begleiters.