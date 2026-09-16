Burgenländer verlor durch Love-Scam über 100.000 Euro

Der 53-Jährige hatte im Dezember 2025 über eine Dating-Plattform eine Frau kennengelernt, die ihm dann wiederholt von finanziellen Notlagen berichtete.

Durch einen sogenannten "Love-Scam" hat ein Mann aus dem Bezirk Jennersdorf über 100.000 Euro verloren. Der 53-Jährige hatte im Dezember 2025 über eine Dating-Plattform eine Frau kennengelernt, die ihm dann wiederholt von finanziellen Notlagen berichtete. Von Mai bis September 2026 tätigte er zumindest 18 Überweisungen auf in- und ausländische Bankkonten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Der Südburgenländer erstattete Anzeige wegen schweren Betrugs. Die Ermittlungen gegen die Unbekannte laufen.