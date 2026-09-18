Langjähriger Gemeindepolitiker vom Wörthersee plötzlich verstorben

Über Jahrzehnte prägte Gottfried Huainigg als Gemeinderat das politische Geschehen in seiner Heimatgemeinde Schiefling. Jetzt verstarb er unerwartet.

In der Wörtherseegemeinde Schiefling herrscht große Betroffenheit über das Ableben von Gottfried Huainigg. Er verstarb vollkommen unerwartet im 68. Lebensjahr.

Über Jahrzehnte hat Huainigg das politische Geschehen in seiner Heimatgemeinde Schiefling als FPÖ-Gemeinderat und als Ortsparteiobmann maßgeblich mitgeprägt. Er selbst beschrieb sich als Spitzenkandidat der Gemeinderatswahl im Jahr 2021 mit folgenden Worten: „Ich denke in Punkto Kompetenz kann mir mit meiner Erfahrung keiner was vormachen, ich bin jedem behilflich und das natürlich auch parteiübergreifend, ich habe für jeden ein offenes Ohr, egal welche politische Gesinnung mein Gegenüber hat.“

„Große Lücke hinterlassen!“

Weggefährten bestätigen dies. Mit Gottfried Huainigg verlieren wir einen langjährigen Weggefährten, der sich mit großer Verlässlichkeit für unsere gemeinsame politische Sache eingesetzt hat. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, erklärt FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer. Auch Seppi Krammer, seines Zeichens FPÖ-Bezirksobmann, findet nur lobende Worte: Gottfried Huainigg war über Jahrzehnte ein geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft und hat sich auch als Gemeinderat und Ortsparteiobmann in Schiefling mit großem persönlichem Einsatz für die Freiheitlichen engagiert. Seine Verbundenheit mit der FPÖ und sein Einsatz werden uns in Erinnerung bleiben. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Huainigg hinterlässt seine Mutter Irmi, seinen Bruder Rudolf sowie seine Lebensgefährtin Inge. Die Verabschiedung findet am Freitag, dem 18. September um 15 Uhr in der Pfarrkirche Schiefling statt. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt. Die Möglichkeit einer persönlichen Abschiednahme besteht am Donnerstag, 17. September ab 15 Uhr in der Aufbahrungshalle in Schiefling. Anschließend, um 18 Uhr, wird für den Verstorbenen gebetet.