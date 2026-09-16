Büchercafé bis Mittags-App: Diese Projekte fördert die Stadt Graz

Mit 80.000 Euro unterstützt die Stadt Graz insgesamt zwölf Projekte, welche notwendige Impulse in der Innenstadt setzen sollen. Diese sind nur ein Teil der Rückmeldungen, die ein städtischer Aufruf erntete.

Die Grazer Annenstraße ist gleich mit zwei gekürten Projekten vertreten

Plötzlich schallt ein „Wuhuuu!“ durch den Raum und sorgt an diesem Mittwoch für Lacher: Der Aufschrei gehört einer jungen Journalistin, die an der Pressekonferenz des neuen Grazer Wirtschaftsstadtrates René Apfelknab (FPÖ) teilnimmt – und ihren Stolz bekundet, als jene „Pop-up-Redaktion“ erwähnt wird, der sie angehört. Es ist eines von zwölf Projekten, welche die Stadt Graz mit insgesamt 80.000 Euro fördert, um Impulse für die Innenstadt zu setzen.

Denn Letztere ist bekanntlich unter Druck: Wie berichtet, hat die sogenannte „Kernzone“ im Grazer Zentrum (Herrengasse und Umgebung) im ersten Halbjahr 2026 erneut bei der Passantenfrequenz eingebüßt – 5,7 Millionen Besucher bedeuten ein Minus über 2,5 Prozent. „Eine Unternehmerin meinte kürzlich zu mir: Es bröselt momentan alles weg, wir wissen nicht, wohin die Reise geht“, erklärt auch Andrea Keimel, Leiterin der städtischen Wirtschaftsabteilung. Umso wichtiger sei es, die vielen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen. „Denn die Innenstadt sendet weiterhin wichtige Impulse“, betont auch Stadtrat Apfelknab.

Die geförderten Projekte Buchgeschäft mit integrierter Café-Bar (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) Mittagsstadt Graz: App macht tagesaktuelles Essensangebot in Grazer Lokalen sichtbar (Hi Performer GmbH) AnnenVibes: Unternehmer, Initiativen und Vereine machen die Annenstraße einen Tag lang zum „lebendigen Erlebnis- und Wirtschaftsraum“ Cool in Lend: Spielend und hüpfend durch die Innenstadt (Verein FratzGraz) Smart City Guide: Graz-Besucher, die ein bestimmtes Produkt suchen, werden von interaktivem Leitsystem gezielt zum passenden Geschäft gelotst (M.M. – The Consultant e.U.) Bikes, Clothes & Community: Fest für Fahrradkultur mit „nachhaltigem Konsum“ (Banana Bikes) Wandernde Thrift Days: lokale Aussteller beleben leere Geschäftsflächen (Dogdays of Summer e.U.) Pink X-Mas im Annenviertel: Kleiner Adventmarkt auf dem Esperantoplatz (RosaLila PantherInnen) Lotti‘s Community Season: 25 Veranstaltungen machen die Innenstadt zu einem Ort des Ankommens und Verbindens (Vonk&Wallner OG) Offene Pop-up-Redaktion: Live-Journalismus-Abende machen Redaktionsarbeit sicht- und erlebbar (GanzGraz) Auslagern – Kunst findet Stadt: Eine Hausfassade wird zugleich Galerie, Garten, Schattenspender und Begegnungsraum (Aporon 21) The Craft Club: Ein „forschungsbasierter Club“ für mentale Gesundheit, Handwerk und echte Begegnung (artsip FlexCo)

88 Einreichungen binnen drei Wochen

Um mehr davon zu erhalten, leere Geschäftslokale zu beleben und neue Nutzungen zu aktivieren, wurde noch unter Kurt Hohensinner (ÖVP) als Apfelknabs Vorgänger ein „Fördercall“ vom Stapel gelassen – und dieser Aufruf erntete 88 Einreichungen. „Und das binnen drei Wochen, ich kann gar nicht aufhören, zu grinsen“, freut sich Elisa-Maria Steinberger an diesem Mittwoch über „dieses starke Signal trotz aller Krisen“. Diese zwölf Projekte, welche letztlich eine Jury ausgewählt hat, spannen den Bogen vom Büchercafé über eine App mit tagesaktuellen Mittagsgerichten in Lokalen bis zu den „AnnenVibes“ (siehe Infobox). Die Stadt fördert sie mit insgesamt 80.000 Euro, wobei jedes Projekt maximal 8000 Euro erhält – unter der Voraussetzung, dass sie bis zum Jahresende umgesetzt werden.

© Saria Stellten am Mittwoch die geförderten Initiativen vor: Elisa-Maria Steinberger, René Apfelknab und Andrea Keimel (von links)

Darüber hinaus sei es wichtig, dass sich die Stadt generell „als Sparringpartner für Unternehmer positioniert“, so Citymanagerin Steinberger. Aus Sicht von René Apfelknab gehöre dazu in erster Linie „die Entbürokratisierung“, diese werde daher einer seiner Schwerpunkte als Stadtrat sein.