EU bietet Kanada "assoziierte Mitgliedschaft" in der EU an

Die Europäische Union will Kanada als erstem Land eine "assoziierte Mitgliedschaft" ermöglichen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union im Europäischen Parlament in Straßburg an. Ein solcher Status ist in den EU-Verträgen bisher nicht vorgesehen und bedeutet eine Abkehr von der bisherigen Linie der Brüsseler Behörde. In der Vergangenheit hatte sich die EU gegen flexible Kategorien gewehrt.

© APA/AFP Von der Leyen will EU-Beziehungen zu Kanada stärken