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EU bietet Kanada "assoziierte Mitgliedschaft" in der EU an

Die Europäische Union will Kanada als erstem Land eine "assoziierte Mitgliedschaft" ermöglichen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union im Europäischen Parlament in Straßburg an. Ein solcher Status ist in den EU-Verträgen bisher nicht vorgesehen und bedeutet eine Abkehr von der bisherigen Linie der Brüsseler Behörde. In der Vergangenheit hatte sich die EU gegen flexible Kategorien gewehrt.

Von der Leyen will EU-Beziehungen zu Kanada stärken
© APA/AFP
Von der Leyen will EU-Beziehungen zu Kanada stärken
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