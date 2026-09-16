Notrutsche in Montreal ausgelöst: 68 AUA-Passagiere umgebucht

Eigentlich sollten 209 Passagiere am Sonntag von Montreal nach Wien fliegen. Doch bei einer AUA-Boeing 767 wurde versehentlich eine Notrutsche ausgelöst.

Ein Zwischenfall am Airport in Montreal hatte für 68 Passagiere unliebsame Folgen

Eigentlich sollte der Flug von Montreal nach Wien vergangenes Wochenende mit 209 Passagieren an Bord planmäßig starten. Doch kurz vor dem Abflug kam es bei einer Boeing 767 von Austrian Airlines zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Für 68 Passagiere hatte das unmittelbare Folgen.

Der Vorfall ereignete sich, während das Flugzeug noch am Gate des Flughafens in Montreal stand. Betroffen war die Notrutsche am linken vorderen Einstieg der Maschine. Aufnahmen des Vorfalls wurden anschließend auch in sozialen Medien verbreitet.

Notrutsche musste ausgebaut werden

Nach der unbeabsichtigten Auslösung musste die Notrutsche von Fachleuten ausgebaut werden. Damit stand sie an der betroffenen Tür zunächst nicht mehr für eine mögliche Evakuierung zur Verfügung.

Aus Sicherheitsgründen konnte die Maschine deshalb nicht mit der ursprünglich vorgesehenen Zahl an Passagieren nach Wien fliegen. Von den insgesamt 209 gebuchten Fluggästen durften lediglich 141 an Bord bleiben.

68 Passagiere umgebucht

Die übrigen 68 Passagiere wurden nach Angaben von Austrian Airlines auf andere Verbindungen umgebucht. Für sie bedeutete der Zwischenfall eine Änderung der ursprünglichen Reiseplanung.

Flug nach Wien startete verspätet

Trotz des Problems konnte die Boeing 767 ihren Flug nach Wien antreten. Die Maschine mit dem Kennzeichen OE-LAE startete mit einer Verspätung von rund eineinhalb Stunden in Montreal.

Am Montag, dem 14. September, erreichte das Flugzeug schließlich den Flughafen Wien-Schwechat. Anschließend wurde die Maschine von der Technik von Austrian Airlines übernommen. An der betroffenen Tür sollte eine neue Notrutsche eingebaut werden.

Wie kann eine Notrutsche versehentlich ausgelöst werden?

Notrutschen an Flugzeugtüren sind so konstruiert, dass sie sich im Notfall automatisch entfalten können. Vor dem Start wird der entsprechende Mechanismus aktiviert. Nach der Landung muss er wieder deaktiviert werden.

Wird die Sicherung nach der Landung nicht deaktiviert und anschließend eine entsprechend vorbereitete Tür geöffnet, kann sich die Notrutsche unbeabsichtigt entfalten.

Genau ein solcher Vorgang führte in Montreal zu dem Zwischenfall. Obwohl das Flugzeug anschließend weiter nach Wien fliegen konnte, musste die Zahl der Passagiere aus Sicherheitsgründen reduziert werden. Insgesamt 68 Reisende konnten daher nicht wie ursprünglich geplant mit dieser Maschine nach Österreich fliegen.