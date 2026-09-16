Zu haben: Niemand will in Völkermarkt Schlossbesitzer werden

Seit mehr als einem Jahr steht der Kolhof in Völkermarkt samt großer Landwirtschaft zum Verkauf. Jetzt werden Interessenten über ein Inserat im Rotary-Magazin gesucht.

Es war ein ambitioniertes Projekt, das sich Biogena-Gründer Albert Schmidbauer vorgenommen hatte, als er im Jahr 2018 das Schloss Kolhof samt 20 Hektar Grund, 950 Quadratmeter Wirtschaftsfläche, einem historischen Schloss und eigenem Brunnen gekauft hat. Er wollte eine groß angelegte Produktion hochwertiger Öle und Nahrungsergänzungsmittel aufziehen und investierte acht Millionen Euro – inklusive Kaufpreis von kolportierten 1,6 Millionen Euro – in die Renovierung und machte aus dem Kolhof ein „Schmuckkästchen“, samt Museum, Restaurant, Damwildgehege, Produktionsstätte, Skulpturenpark und Wohnhaus. Das edle Restaurant „Federleicht“, mit dem Florian Klinger aus dem Stand zwei Hauben erkochte, wurde mit allen Finessen dazu gebaut und ausgestattet.

© Markus Traussnig Haubenkoch Florian Klinger im Mai 2022

Schmidbauer sollte jedoch bald die Freude am Kolhof verlieren. Das „Federleicht“ mit Klinger, der gleichzeitig als Verwalter fungierte, war gerade einmal acht Monate offen.

Seit rund einem Jahr steht nun das Anwesen zum Verkauf. Kürzlich ist ein Inserat im Rotary-Magazin erschienen, wo es vom oberösterreichischen Immobilienbüro Mangoni um 7,950 Millionen Euro angeboten wird. „Land & Gut. Arrondierte Allein & Aussichtslage, Schloss Kolhof“, heißt es darin. Warum das Gut gerade von einem oberösterreichischen Immobilienbüro angeboten wird, beantwortet der Verkaufs-Beauftagte Dieter Raffelsberger wie folgt: „Schmidbauer gehört zu meinen Stammkunden. Er hat mir den Verkaufsprozess übertragen.“

© Mangoni Immobilien Dieter Raffelsberger von Mangoni Immobilien

Dass im Magazin, das sich an mehrere tausend Rotary-Mitglieder in Österreich und Deutschland richtet, inseriert wird, komme nicht von ungefähr. „Rotarier sind meist wohlhabend und kommen aus interessanten Gesellschaftsschichten, daher schalten wir dort gerne Inserate“, so Raffelsberger. Angesprochen werden sollen Private, Stiftungen, Wirtschaftsunternehmen, Ärzte oder Landwirte. Da der Verkaufsprozess aktuell zu stocken scheint, versuche man es auf diesem Wege.

© Biogena Biogena-Gründer Albert Schmidbauer

Der Kolhof sei eine landwirtschaftliche Liegenschaft, mit entsprechender Widmung. Das bedeutet, dass sie nur jemand erwerben könne, der im Betrieb einer Landwirtschaft versiert oder selbst Landwirt sei. Das Anwesen könne auch nur in Bausch und Bogen erworben werden, eine Zerteilung sei von der Grundverkehskommission nicht gewünscht.

Angedacht ist ein Komplettverkauf. — Dieter Raffelsberger , Verkaufs-Beauftagter

„Angedacht ist ein Komplettverkauf“, sagt Raffelsberger. Ideen, wie das wunderbar gelegene Anwesen mit 600 Obstbäumen und eigenem Damwildgehege genutzt werden könnte, hat er viele. „Zum Beispiel ein Schulungszentrum samt Verpflegungsbetrieb, Ärztezentrum, eine vornehme Altenresidenz oder Private, die sich ein eigenen Paradies schaffen wollen.“ „Der Preis ist sicher kein Klacks, aber man muss bedenken, dass die Liegenschaft vom Schloss bis zum Nebengebäude von Grund auf teuer renoviert worden ist“, gibt Raffelsberger zu bedenken. Außerdem seien noch Anbauflächen verfügbar. Schlösser gebe es in Österreich genügend im Angebot, doch keines sei in einem derart guten Zustand.

1 / 3 Das Schloss Kolhof im Mai 2022: Damals wurde das Restaurant „Federleicht“ eröffnet © Markus Traussnig

Ob es für das Restaurant eine Zukunft gibt, lässt Raffelsberger offen. „Das Restaurant war ein Opfer von Corona. Als man erkannte, dass es wirtschaftlich nicht zu führen sei, wurde es geschlossen. Just for fun rechnet sich nicht.“ „Wir hoffen, dass wir eine Lösung finden, die auch im Sinne der Gemeinde Völkermarkt ist“, sagt Raffelsberger. Interessenten gäbe es bereits, doch angebissen hat noch keiner.