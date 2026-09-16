Sexismusvorwürfe am Oktoberfest: Bluse und Radlerhose für Teufelsrad-Figuren

Der Münchner Stadtverwaltung waren die Frauenfiguren am beliebten „Teufelsrad“ zu stereotyp. Die Betreiberin hat nachgerüstet.

Überarbeitete Frauenfiguren am Fahrgeschäft Teufelsrad: Nach einem Hinweis der Münchner Gleichstellungsstelle wurden die als rassistisch und sexistisch empfundenen Figuren mit zusätzlich aufgemalten Kleidungsstücken bedeckt

Das Münchner Oktoberfest gilt als Inbegriff bayerischer Tradition. Doch auch auf der Wiesn verändern sich die Zeiten. Das zeigt aktuell die Debatte um die Figuren des beliebten Fahrgeschäfts „Teufelsrad“.

Die Betreiberin Elisabeth Polaczy hat mehrere der Pappmaché-Figuren neu gestalten lassen. Anlass waren Hinweise der Münchner Gleichstellungsstelle für Frauen und der Fachstelle für Demokratie. Kritisiert worden waren unter anderem kurze Röcke und tiefe Ausschnitte. Eine dunkelhäutige Figur war zudem als „Hawaiianerin“ mit Blumenkette, ohne Oberteil und ohne Schuhe dargestellt worden.

Sexistische und rassistische Stereotype

Die städtischen Stellen sahen darin sexistische und rassistische Stereotype. Besonders problematisch sei, dass das Teufelsrad seit Jahren auch mit dem Hochfliegen von Röcken verbunden werde. Immer wieder kommt es dort zu sogenanntem Upskirting, also heimlichen Aufnahmen unter der Kleidung.

Die Betreiberin reagierte: Die betroffenen Figuren tragen nun unter anderem Blusen, Radlerhosen und Schuhe. Damit ist die Diskussion allerdings nicht beendet.

„Prosit der Prüderie“

Aus der CSU kam scharfe Kritik. Die Partei sprach von einem „Prosit der Prüderie“ und bemängelte, dass die Stadtverwaltung ohne politische Abstimmung in eine historische Darstellung eingegriffen habe. Auch aus den Reihen der Grünen gab es Stimmen, die den konkreten Schritt kritisch sehen. Wiesn-Stadträtin Anja Berger sagte, sie persönlich hätte die Umgestaltung nicht angestoßen, begrüßte aber das neue Erscheinungsbild.

Der Streit um das Teufelsrad ist zudem kein Einzelfall. Bereits in den vergangenen Jahren sorgten Darstellungen auf anderen Oktoberfest-Fahrgeschäften wegen rassistischer oder sexistischer Stereotype für Diskussionen. Auch beim „Happy Sailor“ wurden Figuren inzwischen verändert.