Durststrecke für den heimischen Immobilienmarkt scheint zu Ende

22,3 Prozent mehr Verbücherungen wurden im ersten Halbjahr verzeichnet. Den größten prozentuellen Zuwachs verzeichnete die Steiermark mit 29,4 Prozent.

Der heimische Immobilienmarkt feiert im ersten Halbjahr 2026 ein erfolgreiches Comeback. Die Durststrecke seit 2023 sei endgültig zu Ende, heißt es im aktuellen Remax-ImmoSpiegel. 66.591 Verbücherungen bedeuteten einen Zuwachs von 22,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ein Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Zehnjahresschnitt. Auf das Rekordjahr 2021 fehlten 13,1 Prozent oder 9.998 Kaufakte.

Beim Umsatz wurde im ersten Halbjahr mit 19,59 Milliarden Euro ein Plus von 27,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum registriert. Nominell entspreche dieser damit beinahe dem Umsatz des Halbjahres 2021 (19,61 Mrd. Euro), hieß es in der Aussendung von Mittwoch. Ohne Inflationsbereinigung lag der Umsatz um 21 Prozent über dem Zehnjahresvergleich. Insgesamt wurde das drittbeste Halbjahr nach 2021 und dem Rekord 2022 verzeichnet.

Größtes Plus in der Steiermark

Spitzenreiter beim Zuwachs der Transaktionen war die Steiermark mit einem Plus von 29,4 Prozent, gefolgt von Tirol (29 Prozent), das laut Remax von einer schwachen Ausgangsbasis 2025 profitierte. Dahinter lagen Vorarlberg (28,1 Prozent) und Oberösterreich (25,8 Prozent). Niederösterreich verzeichnete mit 2.587 Transaktionen (22,7 Prozent) absolut den größten Zuwachs. Mit Abstand folgten Salzburg (18,9 Prozent), Kärnten (17,8 Prozent), Burgenland (17,6 Prozent) und der insgesamt zweitgrößte Markt Wien (12,9 Prozent).

„Dass die Immobilienmarkt-Trendsetter Vorarlberg und Wien so gut unterwegs sind und auch das Schwergewicht im Westen, Tirol, sich mit einer enormen Zuwachsrate wieder zurückmeldet, lässt ungeachtet aller realpolitischen Entwicklungen weiterhin zuversichtlich in die Zukunft blicken“, so Bernhard Reikersdorfer, Managing Director von Remax Austria. „Das Auslaufen der temporären Gebührenbefreiungen für die meisten privaten Grundbuchseintragungen mit Mitte 2026, die Gewöhnung an das Zinsniveau und die Inflation sowie sicher eine Menge von Nachholeffekten haben den Immobilienmarkt im ersten Halbjahr beflügelt.“