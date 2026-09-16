Teurer Parken mit SUV? „Wer mehr Platz braucht, soll mehr zahlen“

Die Grazer Grünen liebäugeln mit höheren Parkgebühren für größere Autos, um Geld in die Stadtkasse zu spülen. Was unsere Leserinnen und Leser davon halten, erfahren Sie hier.

Neu ist die Idee nicht. Doch angesichts der aktuellen Budgetkrise der Stadt Graz wurde sie von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner erneut als eine Maßnahme zur Sanierung der städtischen Finanzen aufs Tapet gebracht. Geht es nach der Grünen-Chefin, soll das Parken im öffentlichen Raum Lenkerinnen und Lenker größerer Autos künftig teurer zu stehen kommen als jenen mit verhältnismäßig kleineren Vehikeln. Vorbild dafür ist die französische Hauptstadt Paris, wo eine derartige Regelung bereits 2024 eingeführt wurde.

Naturgemäß wenig begeistert von Schwentners Vorstoß zeigte man sich seitens ÖVP, FPÖ und des Autofahrerclubs Arbö. Doch nicht nur in der Politik und bei Interessensvertretungen sorgt das Thema für rege Diskussionen. Auch im Forum der Kleinen Zeitung scheiden sich die Geister bei der Frage, ob höhere Parkgebühren für SUVs mit Fairness argumentiert werden können.

„Größere Autos sind ohnehin mit höheren Abgaben belastet“

Ganz und gar nicht überzeugt vom Sinn einer derartigen Maßnahme zeigt sich jedenfalls „hart8144“ und wünscht: „Viel Spaß beim Exekutieren, sprich Abmessen der Fahrzeuge, um festzustellen, ob sie mehr zahlen müssen oder nicht.“ Einerseits sei es „ein Irrsinnsaufwand, so was umzusetzen“, auch was Ticketautomaten beträfe.

Gelassener sieht „bobbyultra578“ die Sache: „Wie man den SUV definiert, ist keine offene Frage: gar nicht. Länge, Breite und Gewicht stehen im Zulassungsschein, und eine Bemessung danach trifft konsequenterweise auch den langen Kombi und das schwere E-Auto.“ Aufgrund der vorliegenden Daten halte sich der bürokratische Aufwand beim Kontrollieren in Grenzen. In Sachen Fairness müsse aber eine andere Sache bedacht werden: „Ein Siebensitzer für fünf Personen ist ein anderer Fall als ein Zweitonner mit einer Person drin. Wer das abfedern will, macht das über Ausnahmen bei der Anwohnerkarte, sonst wäre jede verbrauchsabhängige Gebühr unsozial.“

Ein Siebensitzer für fünf Personen ist ein anderer Fall als ein Zweitonner mit einer Person drin. Wer das abfedern will, macht das über Ausnahmen bei der Anwohnerkarte, sonst wäre jede verbrauchsabhängige Gebühr unsozial. — bobbyultra578

Indes steht für „freeman“ außer Frage: „Größere Autos sind ohnehin schon mit höheren Abgaben belastet.“ Besitzerinnen und Besitzer größerer Pkw zusätzlich zur Kasse zu bitten, wäre demnach ungerecht. Seitens der Stadt sollte man „dringend bei den Ausgaben sparen“ anstatt „ständig neue Abgaben zu erfinden“, so „freeman“ weiter. Denn: „Familien brauchen eben ein größeres Auto als ein Single.“

„Warum soll Platzverbrauch keine Rolle spielen?“

Letztgenannte Feststellung will „Moveit“ wiederum nicht als Argument gelten lassen: „Als Großfamilie benötigt man auch eine größere Wohnung und die kostet normalerweise auch mehr als eine kleine. Wo ist der Unterschied? Warum soll der Platzverbrauch beim Pkw-Verkehr keine Rolle spielen?“

Nicht jede Kritik ist eine Neiddebatte. Der Platzverbrauch des PKW-Verkehrs im öffentlichen Raum ist nun einmal enorm hoch und die Kosten für die Verursacher demgegenüber zu gering. — Moveit

Dem darauf in der Kommentarspalte geäußerten Vorwurf, dass man SUV-Nutzung aus Neid heraus verteuern wolle, hält „Moveit“ entgegen: „Nicht jede Kritik ist eine Neiddebatte. Der Platzverbrauch des PKW-Verkehrs im öffentlichen Raum ist nun einmal enorm hoch und die Kosten für die Verursacher demgegenüber zu gering.“

Zustimmung kommt von „schlaumeier“: „Wer mehr Platz braucht, soll mehr zahlen.“ Dies sei aber nicht der einzige Grund, wieso eine Anpassung der Parkgebühren Sinn mache. „Vielleicht auch in Paris nachfragen, wie sich das bewährt hat, und aus deren Erfahrungen lernen“, rät „eltis“, „aber grundsätzlich ist es eine gute Idee, Gebühren nach dem Verursacherprinzip zu gestalten.“