Die 10 Ensemblemitglieder von „KuLT – Kabarett und Ligister Theater“ studieren ihr neues Programm ein. Im Oktober sind wieder fünf Vorstellungen geplant.

Die zehn Ensemblemitglieder von „KuLT – Kabarett und Ligister Theater“ sind mitten in den Probenarbeiten und studieren ihr neues Programm mit humorvollen Sketches und Geschichten aus dem Alltagsleben ein – natürlich wieder gewürzt mit Musik von den Unterwalder Sternspritzern sowie Austropop vom Feinsten.

Wertvolle Tipps und einige Stunden Schauspielunterricht gab es wieder von Christoph Kohlbacher, bekannt aus Bühne und Film, zum Beispiel als Pathologe bei den Steirerkrimis im ORF nach den Romanen von Claudia Rossbacher. Nach den erfolgreichen Aufführungen im vorigen Jahr wurde das Ensemble auf zehn Personen erweitert und ein eigenes KuLT-Lied komponiert. Der Text stammt von Sonja Schröttner, arrangiert und gesungen von Mister Brandy – Gerhard Brandstätter.

1 / 2 Gerhard Brandstätter © Robert Cescutti

Auch dieses Jahr gibt es wieder fünf Vorstellungen:

Freitag, 02.10.2026 Pirkhof´s St. Stefan unter 0676-5022101, 19 Uhr

Freitag, 09.10.2026 Buschenschank Zach unter 03143-3800, 19 Uhr

Samstag, 10.10.2026 Kindergarten Unterwald unter 0664-8128802, 19 Uhr

Samstag, 17.10.2026 Gasthaus Eckwirt Ligist unter 0660-7142002, 19 Uhr

Sonntag, 18.10.2026 Gasthaus Eckwirt Ligist unter 0660-7142002, 10.30 Uhr

Karten und Reservierung am jeweiligen Spielort!