Fünf Kärntner Campingplätze zählen zu den gefragtesten Europas

Seecamping Mentl am Ossiacher See landet im aktuellen Ranking von camping.info auf Rang 26. Insgesamt wurden mehr als 23.000 Campingplätze ausgewertet.

Kärntner Campingplätze sind bei Urlaubern gefragt. Das zeigt eine aktuelle Nutzeranalyse des Campingportals camping.info. Gleich fünf Plätze aus dem Bundesland finden sich unter den 100 meistaufgerufenen Campingplätzen der diesjährigen Saison. Am besten schneidet Seecamping Mentl am Ossiacher See ab. Der Campingplatz landet auf Rang 26 und ist damit der bestplatzierte Kärntner Vertreter im Ranking. Auf Platz 40 folgt das Falkensteiner Camping Wörthersee. Ebenfalls unter den Top 100 finden sich das TerrassenCampingOssiach auf Rang 63 und das Seecamping Mössler in Döbriach auf Rang 66. Den Abschluss der Kärntner Platzierungen bildet Camping Brunner am See in Döbriach auf Rang 95.

Für die Analyse wertete camping.info die Seitenaufrufe der mehr als 23.000 auf dem Portal gelisteten Campingplätze in 44 europäischen Ländern aus. Berücksichtigt wurde der Zeitraum von Jänner bis September. Insgesamt befinden sich 23 österreichische Campingplätze unter den 100 gefragtesten. An der Spitze des Rankings steht heuer das Falkensteiner Camping Grubhof im Salzburger Land. Deutschland ist mit 47 Campingplätzen am stärksten vertreten, gefolgt von Österreich mit 23 und Italien mit 18 Plätzen.