Mit neuer heimischer Jugend will Salzburg Europa aufmischen

Am Donnerstag (18.45 Uhr, ServusTV und Sky live) startet Salzburg bei Lewski Sofia in die Europa League. Drei junge Österreicher zählen zum Stammpersonal.

Gerne wurde die Europa League vom FC Salzburg in der Vergangenheit als Lieblingsbewerb bezeichnet. In schöner Regelmäßigkeit marschierten die „Bullen“ durch die Gruppenphase und sorgten auch in den K.o.-Spielen oftmals für Furore. Mit dem Gastspiel bei Lewski Sofia starten die Mozartstädter am Donnerstag (18.45 Uhr, ServusTV und Sky live) in die neue Europa-League-Kampagne, in der endlich wieder internationale Sternstunden passieren sollen.

Der größte Erfolg der Salzburger in der Europa League ist weiterhin der Einzug ins Halbfinale 2018, wo gegen Marseille dramatisch Endstation war. Mit Stefan Lainer, Xaver Schlager und auch Hannes Wolf waren damals junge Österreicher große Stützen auf dem Weg in die Vorschlussrunde, seitdem ist Salzburg etwas vom eigenen Weg abgekommen. Nur noch wenige heimische Spieler schafften in den vergangenen Jahren den Sprung auf die große Bühne, auch deshalb verlor Salzburg etwas den Status eines europäischen Top-Ausbildungsklubs.

In dieser Saison ist nach dem riesigen Umbruch im Sommer kein Stein auf dem anderen geblieben und Salzburg will bewusst wieder den Weg mit mehr talentierten Österreichern gehen. Dazu haben sich drei Namen in der Startelf etabliert, die in der Zukunft auch im Nationalteam eine große Rolle spielen könnten. Vor der Saison wurde nach dem Abgang von Alexander Schlager zu Werder Bremen Christian Zawieschitzky als neue Nummer eins bei Salzburg bestimmt. Der 19-jährige Tiroler, der seit sechs Jahren im Verein ist, hatte davor lediglich fünf Pflichtspiele für die Kampfmannschaft bestritten. In den elf Partien, in denen er in dieser Saison auf dem Platz stand, wusste er so zu überzeugen, dass Ralf Rangnick ihn in den Kader für die Nations-League-Spiele kommende Woche berufen hat.

Das gilt auch für Nikolas Veratschnig. Nach zwei durchwachsenen Jahren bei Mainz in der deutschen Bundesliga kehrte der 23-jährige Kärntner im Sommer nach Österreich zurück. Bei Salzburg ist er nicht nur auf Anhieb in die Startelf gerutscht, der Rechtsverteidiger trägt sogar die Kapitänsbinde und soll ein Gesicht einer besseren Salzburger Zukunft sein. Auch Valentin Zabransky hat das Potenzial dazu. Trotz starker Konkurrenz wie Tim Drexler oder John Mellberg ist der 19-Jährige in der Innenverteidigung der Salzburger seit Spieltag eins gesetzt. Und das, obwohl er vor dieser Saison kein einziges Pflichtspiel für die „Bullen“ absolviert hatte. Auch er wurde von Rangnick für seine starken Leistungen belohnt und auf die Abrufliste gesetzt, mit den drei Akteuren als Säulen soll in Salzburg wieder häufiger gejubelt werden.

© GEPA pictures Nikolas Veratschnig trägt die Kapitänsbinde

Um diese Saison in die K.o.-Phase der Europa League einzuziehen, braucht es zum Auftakt in Sofia wohl einen Sieg, sind die Bulgaren auf dem Papier doch einer der leichtesten Gegner. Allerdings zeigt sich der Hauptstadtklub in Topform, hat in der Liga acht der neun Spiele gewonnen und ist in der Champions-League-Qualifikation erst im Play-off an AEK Athen gescheitert. „Wir freuen uns auf den Auftakt in der Ligaphase, für die wir hart gearbeitet und uns über zwei Qualifikationsrunden durchgesetzt haben. Darauf werden wir uns gut vorbereiten, weil wir dort punkten wollen. Generell freuen wir uns sehr auf Europa, weil wir uns dabei in einem hervorragenden Wettbewerb mit tollen Teams aus Europa messen können“, sagte Trainer Danny Röhl.