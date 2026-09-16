Von der Leyen: Social-Media-Altersgrenze von 13 Jahren

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg EU-weite Social-Media-Altersgrenzen angekündigt: "Keine sozialen Netzwerke unter 13 Jahren. Kein eigenes Nutzerkonto unter 15 Jahren." Tag und Nacht würden Eltern die Folgen der Smartphonenutzung von Kindern sehen: Schlafstörung, Angstzustände, sogar Selbstverletzung. Der konkrete Gesetzesvorschlag dazu, der "KIDS ACT", wird am Donnerstag vorgelegt.

© APA/AFP Konkreter Gesetzesvorschlag wird am Donnerstag vorgelegt