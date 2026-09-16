KI erkennt das biologische Alter mit Augen-Foto

Eine neue Künstliche Intelligenz (KI) der Universität Lausanne kann anhand von Netzhautfotos das biologische Alter einer Person ablesen und das Risiko für Krankheiten wie Krebs oder Demenz abschätzen. Ein großer Unterschied des so bestimmten zum tatsächlichen Alter deutet auf erhöhte Gesundheitsrisiken hin, wie die Universität am Mittwoch mitteilte. Ein höheres Netzhautalter ist mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, Krebs sowie Demenz verbunden.