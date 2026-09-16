Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg ist diese Woche die Initiative „Antenne Steiermark Schulweg-Helden“ unterwegs. Am Freitag, 18. September, kommt sie auch nach Voitsberg.

Vom 14. bis 18. September ist das Antenne Steiermark-Team gemeinsam mit der Polizei dort unterwegs, wo Aufmerksamkeit besonders zählt: auf Schulwegen, an Schutzwegen und in jenen Verkehrssituationen, die Kinder täglich auf dem Weg zur Schule und wieder nach Hause erleben.

Am Freitag, 18. September, macht die Initiative bei der Volksschule Voitsberg Station. Das Antenne-Team ist dabei gemeinsam mit der Polizei vor Ort und gibt konkrete Tipps für einen sicheren Schulweg. „Statt über Verkehrssicherheit nur zu sprechen, werden reale Situationen aufgegriffen: Was passiert am Schutzweg? Wo wird es beim Bringen und Abholen unübersichtlich? Wann macht weniger Tempo den entscheidenden Unterschied? Und was hilft Kindern dabei, gut gesehen zu werden?“, so das Antenne-Team.

© © Ripix Im Rahmen der „Antenne Steiermark Schulweg-Helden“ werden auch reflektierende Anhänger an Kinder verteilt

Wie dringlich das Thema ist, zeigen die steiermarkweiten Zahlen: 2025 gab es 77 Schulwegunfälle mit Kindern zwischen sechs und 15 Jahren, bei denen 86 Kinder verletzt wurden.