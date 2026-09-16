Macklemore: Der Rapper als Außenseiter und politischer Aktivist

Seine Texte sind politisch, gesellschaftskritisch und ecken seit Beginn seiner Karriere an – dennoch erreicht US-Rapper Macklemore weltweit ein Millionenpublikum.

Der US-Rapper Macklemore – mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty – machte kürzlich mit propalästinensischen Äußerungen auf sich aufmerksam. Die „Free Palestine“-Rufe schlugen derartige Wellen, dass mehrere Veranstalter sich weigerten, den Künstler auftreten zu lassen, und er daher aus der Tour von UK-Popstar Ed Sheeran ausgeschlossen wurde.

Dabei dürfte sein politischer Aktivismus nicht überraschen, ist das doch genau das Besondere an seinen Songtexten seit Beginn seiner Karriere.

Hits gegen den Trend

Geboren wurde Haggerty 1983 in Seattle. Schon früh begann er zu rappen, doch von Anfang an unterschied er sich in einem Punkt besonders von anderen Rappern: Er veröffentlichte seine Texte unabhängig, ohne Label im Rücken. Sein großer Durchbruch kam erst Jahre später, im Alter von 29 Jahren. Denn 2012 veröffentlichte er das Album „The Heist“. Besonders die Singles „Thrift Shop“ und „Can’t Hold Us“ entwickelten sich zu weltweiten Hits. In den Songs sang er untypisch für das Genre gegen den Luxus-Trend oder forderte auch mehr Akzeptanz für Homosexualität.

Angeeckt hat der Rapper also bereits früh in seiner Karriere, die rebellischen Texte wurden zu seinem Markenzeichen. 2024 bezog Macklemore einmal mehr politisch Stellung – dieses Mal doch radikaler als von vielen Fans gewohnt. Besonders deutlich wurde dies in seinem Song „Hind’s Hall“. Darin kritisiert er den Krieg im Gazastreifen und vor allem die Unterstützung der USA für Israel. Mit Zeilen wie „Fuck a ceasefire, just stop the killing“ (‚Scheiß auf einen Waffenstillstand, hört einfach auf zu töten‘) bekundet er klar Solidarität mit Palästinensern.

Wenig Privatleben

Privat wird es in seinen Songtexten aber nur selten. Lediglich über seine Drogensucht und seinen Kampf gegen die Abhängigkeit spricht und singt Macklemore öfter. In einem Interview betonte er, wie wichtig der Entzug für ihn gewesen sei und dass er nicht mehr leben würde, wenn er ihn nicht gemacht hätte. „Es ist einfach, wie es ist. Ich war am Sterben.“

Seine Frau Tricia Davis, mit der er seit 2015 verheiratet ist, hält er aus der Öffentlichkeit genauso heraus wie die drei gemeinsamen Kinder. Auch in den sozialen Medien gibt es nur selten private Einblicke, dafür jedoch politischen Aktivismus.