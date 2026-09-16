Berndt Triebel organisiert erste Rotary-Soirée Kärntens als Ball für soziale Zwecke mit vielen musikalischen Highlights am 26. September im Konzerthaus Klagenfurt. Alle 19 Rotary-Clubs des Landes sind eingebunden.

Warum nicht mit gutem Gewissen tanzen, Musik genießen und sich amüsieren, wenn man damit mehrere Sozialprojekte unterstützen kann? Das dachte sich Berndt Triebel am Ende seiner Präsidentschaft im Klagenfurter Rotary Club „Carinthia Connect“, einem „sehr jungen Club“ mit 35 Mitgliedern, der sich besonders um „Kinder mit Handicap“ bemüht und dem es nun gelungen ist, erstmals alle 19 Rotary Clubs des Landes zu bündeln, um ein Ereignis mit besonderen künstlerischen Highlights auf die Beine zu stellen. Ziel ist die Lukrierung von Mitteln für obdachlose und psychisch kranke Menschen und ein Lerncafé. In Kooperation mit der Caritas versammelt die erste Rotary Soirée Kärntens illustre Persönlichkeiten aus Sport und Kultur, aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und Musikgrößen wie Motionman, Sabine Neibersch oder das Imperial Tanzorchester im Konzerthaus Klagenfurt, wo die Eröffnungschoreografie von Babsi Koitz „Around the world“ führen wird.

„Der Ball ist etwas Besonderes, so etwas hat es noch nie gegeben“, freut sich Ideengeber Triebel, der als Sachgebietsleiter in der Abteilung 3 Wasserwirtschaft des Landes Kärnten seit 30 Jahren öffentliches Wassergut verwaltet und auch beim Ankauf des Bleistätter Moores für die Republik federführend beteiligt war. „Der Ball ist für alle zugänglich. Für junge Menschen unter 30 gibt es verbilligte Eintrittskarten“, wirbt der Obmann des Energieforums Kärnten, das 400 Betriebe auf dem Weg zur Nachhaltigkeit begleitet, um Gäste, für die DJ E-Royal auch Latino- und Rockmusik auflegen wird. Auch die Quadrille lädt zum Mittanzen ein. Ein Höhepunkt ist die Diamantbar, an der Sekt über kleine, glitzernde Steinchen perlt. Eines davon ist ein Brillant im Wert von 8000 Euro, der die „Diamantkönigin“ oder den „Diamantprinzen“ glücklich machen wird. Auch „prickelnde Schnecken“ aus Kärnten wird es geben. Um Mitternacht zeigt die spektakuläre Multimedia-Show „Midnight Impact – die Kraft des Helfens“, was Rotary gemeinsam bewegen kann.

Die Rotary Soirée Wann: Am 26. September im Konzerthaus Klagenfurt, ab 19 Uhr. Der Erlös geht an das Eggerheim für Obdachlose der Caritas in Klagenfurt, den „Lendraum“ für psychisch kranke Menschen, das Lerncafé der Caritas und Projekte der Rotary-Clubs in Kärnten. Details und Tickets: Ball-Homepage www.carinthiaconnect.at



Eintrittskarten gibt es auch bei Strein in Villach und Heyn in Klagenfurt. Vergünstigungen für Kleine-Zeitung-Leser mit dem Promcode: Rotary2026

„Der Ball soll Begegnung und Vernetzung im Sinne der Solidarität anregen und Rotary nach außen sichtbarer machen“, wünscht der seit 25 Jahren glücklich verheiratete dreifache Vater, der Fußball, Eishockey und Tennis spielt, Reisen und Vespa-Ausflüge organisiert und Wochentage ohne Programm und Nächte mit viel Schlaf nicht kennt. Seine Treibfeder ist der Wille, etwas für die Menschen tun zu können, denen es nicht so gut geht, die Opfer von Naturkatastrophen wurden oder die von der Gesellschaft vernachlässigt werden. Sein Wunschtraum sind 100.000 Rotary-Mitglieder in Kärnten. Vielleicht lassen sich bei der Soirée einige für dieses Ziel gewinnen.