SPD holt vor Wahl in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf

Wenige Tage vor der Landtagswahl im nordostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD ab. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Insa-Umfrage für die Bild"-Zeitung legte die rechtsextreme AfD zwar einen Prozentpunkt auf 37 Prozent zu und bleibt an der Spitze. Aber die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig konnte erneut aufholen. Sie legte zwei Punkte zu und kommt nun auf 35 Prozent.