ÖBB öffnen am Stützpunkt in Bruck ihre Tore für die Öffentlichkeit

Es bedarf hinter den Kulissen vieler kleiner Rädchen, die perfekt ineinander greifen, damit die Züge in und um Bruck an der Mur sicher und pünktlich verkehren.

Genau deswegen öffnet die ÖBB, genauer gesagt die Verkehrsleitung Bruck, am Freitag, dem 18. September, am Produktions-Stützpunkt in der Gustav-Kramer-Straße ihre Tore für die Öffentlichkeit und lädt zu einem Tag der offenen Tür.

„Wir möchten mit dieser Veranstaltung die breite Vielfalt, die unser Unternehmen bietet, den Menschen näherbringen. Durch den Generationenwechsel, der bei uns voll im Gange ist, suchen wir engagierte neue Mitarbeiter, die unser Team verstärken“, erklärt man von Seiten der Verantwortlichen, die für alle Fragen rund um eine Karriere bei den ÖBB offen stehen werden.

Einblick in die Jobangebote

So sollen die Besucherinnen und Besucher durch die Vorstellung der verschiedenen Berufsbilder (auch jener, die man am ersten Blick nicht am Schirm hat) die Möglichkeit bekommen, sich über die Jobangebote bei den ÖBB optimal beraten zu lassen. „Wir bieten an diesem Tag Eisenbahn zum Angreifen, ob bei Mitfahrten am Cockpit oder bei Besichtigung der Lokomotiven. Auch das technische Service bietet eine Leistungsschau und stellt dabei einen Hilfszug und ein Sonderfahrzeug vor“, heißt es außerdem.

© Steiermark Tourismus Vom Brucker Bahnhof wird ein nostalgischer Shuttlezug zum Produktions-Stützpunkt fahren

Beginn ist jedenfalls um 08.30 Uhr, es werden auch eigene Führungen für Schulen abgehalten. Ab 12 Uhr leitet der Eisenbahner-Musikverein Bruck das bunte Rahmenprogramm ein. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ab 15.30 Uhr gibt es dann ein Gewinnspiel. Die Veranstaltung findet im Rundlokschuppen statt und ist so wetterunabhängig. Ein besonderes Highlight ist übrigens auch der nostalgische Shuttlezug „5081“, der die Festgäste gratis vom Brucker Personenbahnhof zur Veranstaltung bringt. In der dortigen Parkgarage kann man an diesem Tag um einen Euro parken.