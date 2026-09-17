Österreich empfängt ab Freitag in Wien Belgien im Davis Cup. Für das ÖTV-Team geht es um viel Geld und noch mehr Anerkennung.

Man darf sich das ruhig einmal auf der Tenniszunge zergehen lassen: Österreich nimmt aktuell im Davis-Cup-Ranking den neunten Platz ein. Insgesamt sind in der Rangliste 160 Nationen gereiht, hinter der ÖTV-Truppe finden sich Länder wie Argentinien, Kanada, Großbritannien oder Kroatien. Und wir reden hier nicht von Hallen-Jojo, sondern einer Weltsportart. Da darf die rot-weiß-rote Brust schon ein wenig geschwollen sein, wenn die Mannen von Kapitän Jürgen Melzer diesen Freitag (13 Uhr) und Samstag (11 Uhr) auf der Wiener WAC-Anlage zum Tanz bitten. Auf dem Spiel steht viel: Der Sieger löst ein Ticket für das Final-8-Turnier ab 24. November in Bologna, Österreich wäre im Falle eines Aufstiegs zum zweiten Mal nach 2025 mit von der Partie.

Damit zum Gegner: Der heißt Belgien und ist in der Davis-Cup-Rangliste sogar noch weiter vorne zu finden, nämlich auf Platz vier. Dies rührt auch daher, dass die Mannschaft von Kapitän Steve Darcis im Vorjahr sogar bis ins Halbfinale vorstoßen konnte. Und bis vor rund einem Monat hätte man das Team mit Alexander Blockx (ATP-Nr. 27), Zizou Bergs (38) und Raphael Collignon (47) gegen Österreich (da packt in Wien Jurij Rodionov als Nummer 142 und damit Bestgereihter die Schläger aus) auch zum klaren Favoriten gestempelt. Doch Darcis musste zuletzt sowohl Blockx (verletzt) als auch Collignon (verletzt) aus seinem Kader streichen – und plötzlich haben sich die Chancen auf einen österreichischen Sieg (im Head to Head mit den Belgiern steht es 5:0) bei 50:50 eingependelt.

© KLZ / Christian Albrecht Auf der WAC-Anlage wurde ein Tennisstadion aus dem Boden gestampft

So sieht es auch ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda: „Die Chancen sind nach den beiden Absagen definitiv gestiegen, aber Belgien hat nach wie vor eine sehr starke Mannschaft“, warnt der Wiener, der aber zugleich betont: „Die Stimmung in unserem Team könnte nicht besser sein und mit den Fans im Rücken ist sicher einiges möglich.“ Der bisherige Kartenverkauf lief gut, damit könnte sich der 4000 Zuschauer fassende Center Court in einen echten Hexenkessel verwandeln. Laut Wettervorhersage sollte der Regen nicht zum Spielverderber werden – wenn doch, könnte man im Ernstfall noch auf den Sonntag ausweichen. Warum man sich trotz des bekanntlich launigen Herbstwetters in Österreich für eine Outdoor-Veranstaltung entschieden hat? „Das ist alternativlos, weil wir in Österreich keine entsprechende Halle haben, die 4000 Besuchern Platz bietet“, sagt Schweda.

© GEPA pictures ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda

Die Veranstaltung des Davis Cups hat der ÖTV wie schon einige Male zuvor an die Grazer e|motion group rund um Herwig Straka abgegeben. Die Gründe: „Wir wollten das damit einhergehende Risiko abtreten und zugleich eine professionelle Veranstaltung gewährleisten. Denn der Aufwand ist enorm und das können wir als mittlere Geschäftsstelle mit unseren 12, 13 Mitarbeitern nicht stemmen“, argumentiert Schweda, für den ein Einzug ins „Final 8“ sowohl aus sportlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht „sehr wichtig wäre. Der sportliche Erfolg hätte beim Nachwuchs eine Vorbildwirkung und würde aufgrund der gesteigerten Medienpräsenz künftige Verhandlungen mit Sponsoren erleichtern.“

Apropos Finanzen: Jeder der acht in Bologna teilnehmenden Nationen ist laut World Tennis ein Preisgeld von 500.000 Dollar sicher. Als Halbfinalist kassiert man 750.000, als Finalist 1,5 Millionen, als Sieger zwei Millionen Dollar. „Wir haben einen Rahmenvertrag mit den Spielern, der Großteil der Einnahmen geht an sie. Der Rest fließt in die Verbandsarbeit“, weiß Schweda, der ebenfalls betont: „Wir spielen in Wien um den Einzug in die Top 8 bei einer Weltmeisterschaft – und das in einer Weltsportart. Das ist für ein kleines Land wie das unsere sensationell. Es ist nur schade, dass diese Leistung manchmal nicht den Stellenwert erfährt, den sie verdienen würde.“ Eine Herausforderung, der sich der Verband gerne stellt. Schweda: „Wir gehen Schritt für Schritt.“ Der nächste könnte ein Sieg über Belgien sein ...