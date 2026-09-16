Gebäude in Gaza stürzte ein: Viele Tote und Verschüttete

Bei einem Gebäudeeinsturz in der Stadt Gaza hat es in der Nacht auf Mittwoch palästinensischen Angaben zufolge viele Tote gegeben. Mindestens zwölf Menschen, darunter auch Kinder, seien ums Leben gekommen und weitere verletzt worden, teilte der Sprecher des von Hamas kontrollierten Zivilschutzes, Mahmud Basal, mit. 100 Menschen sollen noch unter den Trümmern des Wohnhauses verschüttet sein. Helfer suchen derzeit nach ihnen. Es fehlt aber an Ausrüstung und schwerem Gerät.

© APA/AFP Über 100 Vermisste unter Trümmern vermutet