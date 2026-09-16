ÖSV-Abfahrer beendet nach schwerer Verletzung Karriere

Mit 32 Jahren zieht Christoph Krenn einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere. Der Niederösterreicher erholte sich nicht von einer schweren Verletzung.

Etwas mehr als einen Monat vor dem Start in die neue Saison hat ein ÖSV-Athlet sein Karriereende bekanntgegeben. Christoph Krenn zieht im Alter von 32 Jahren einen Schlussstrich, als bestes Ergebnis steht ein sechster Platz beim Super-G in Beaver Creek im Dezember 2018 zu Buche. Im März 2024 kam Krenn bei einem Europacup-Rennen zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Knie- und Nervenverletzung zu, seither konnte er keine Rennen mehr bestreiten. Deshalb schließt er nun das Kapitel.

„Die Verletzung 2024 mit der schweren Knie- und Nervenverletzung war ein krasser Einschnitt. Lange war nicht klar, ob ich wieder schmerzfrei durch den Alltag gehen kann. Für eine Rückkehr auf Top-Niveau muss man zu 100 Prozent bereit sein und mir war immer wichtig, ehrlich zu mir selbst zu sein. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, meine Karriere zu beenden. (...) Jetzt stehen meine Gesundheit, mein Studium und neue berufliche Aufgaben im Mittelpunkt. Ich freue mich auf das, was kommt“, sagte Krenn.