Vogau: Südsteirerin (60) nach Kollision mit Lkw schwer verletzt

Eine 60-Jährige Pkw-Lenkerin kollidierte Dienstagabend beim Abbiegen auf die B69 in Vogau mit einem Lkw. Sie wurde schwer verletzt ins LKH Graz geflogen.

Durch den Aufprall schleuderte der Wagen der 60-Jährigen an den Fahrbahnrand – sie war nach dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Am Dienstagabend ereignete sich in Vogau, Gemeinde Straß in der Steiermark, ein schwerer Unfall: Gegen 17.50 Uhr wollte eine 60-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Leibnitz vom Rebenland Center auf die B69 abbiegen. Dabei übersah die Frau offenbar den herannahenden Lkw eines 29-jährigen Südoststeirers – es kam zu einer Kollision.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ihr Auto an den Fahrbahnrand, die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt – er konnte mit Ersthelfern die 60-Jährige aus ihrem Auto befreien. Laut Rotem Kreuz war die Südsteirerin nach dem Unfall ansprechbar, wurde jedoch schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte man die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz.

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Die Unfallstelle war für zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren Polizei, die Feuerwehren Vogau, Obervogau und Straß, das Rote Kreuz mit Notarzt und Rettungshubschrauber.