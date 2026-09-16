Zwei Anrainer des Frankfurter Flughafens an Malaria erkrankt

Nach mehreren Malaria-Fällen bei Mitarbeitern des Frankfurter Flughafens sind zwei Bewohner eines nahegelegenen Stadtteils an der Infektion erkrankt. Die beiden Personen sind in medizinischer Behandlung, teilte das Frankfurter Gesundheitsamt am Mittwoch mit. "Die Infizierten haben keine Auslandsreisen gemacht", sagte der Leiter des Gesundheitsamts, Peter Tinnemann. Sie arbeiteten auch nicht am Flughafen.

© APA/dpa Bereits mehrere Todes- und Krankheitsfälle bei Airport-Mitarbeitern