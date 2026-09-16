Fünf Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bus in Ukraine

Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Linienbus in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk sind laut örtlichen Behörden am Mittwoch fünf Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Personen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Olexander Hanscha mit. Zudem attackierte Russland in der Nacht die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, erklärte der dortige Gouverneur auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, ohne Einzelheiten zu nennen.