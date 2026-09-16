USA wollen Israel Zehntausende schwere Bomben liefern

Die US-Regierung will Israel Zehntausende tonnenschwere Bomben im Milliardenwert liefern. Wie die "Washington Post" und die "New York Times" unter Berufung auf einen US-Beamten berichten, umfasst der 2,8 Milliarden Dollar schwere Deal 40.000 Ein-Tonnen-Bomben. Israel hatte mit dem Einsatz solcher Bomben im Gazastreifen und im Libanon international Empörung ausgelöst, da aufgrund der Explosionskraft und des großen Zerstörungsradius viele Zivilisten getötet wurden.

vor 3 Minuten 16. September 2026 um 05:59 Israel Extremismus +3 PalästinaTerrorismusAußenpolitik