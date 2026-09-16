Saudi-Arabien wehrt Houthi-Drohne bei Mekka ab

Die saudi-arabische Luftabwehr hat nach Militärangaben nahe der für Muslime heiligen Stadt Mekka eine Drohne der jemenitischen Houthi-Miliz abgefangen. Das unbemannte Flugobjekt wurde demnach im Süden der Stadt zerstört. Turki al-Maliki, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Houthi-Miliz kämpft, bezeichnete den Angriff auf der Plattform X als "schändliche Tat".

Der Angriff löste in der muslimischen Welt große Empörung aus und könnte den Konflikt in der Region weiter verschärfen. Die gegen die Houthi kämpfende Militärkoalition kündigte nach dem Angriff Vergeltungsmaßnahmen an. Die Sicherheit der heiligen Stätten und der Pilger sei eine "rote Linie", erklärte sie. Der Kampfverband der Koalition werde "nicht zögern, die notwendigen und abschreckenden Maßnahmen" zu ergreifen. Die Houthi wiesen die Vorwürfe umgehend als "abgedroschene Lüge" zurück, wie Funktionär Hasem al-Assad bei X schrieb.

Bereits am Dienstag hatten die Behörden in der Pilgerstadt eine Warnung ausgegeben. Die Menschen sollten ruhig bleiben und offizielle Anweisungen befolgen, teilte der saudische Zivilschutz mit. Es war das erste Mal seit der neuen Eskalation des Konflikts mit der Houthi-Miliz, dass in Mekka Alarm ausgelöst wurde. Maliki zufolge war die versuchte Drohnen-Attacke der erste Houthi-Angriff auf die für Muslime heilige Stadt seit 2017. Damals hatte die Miliz demnach versucht, Mekka mit einer ballistischen Rakete anzugreifen.

Die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs auch wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert die schiitische Miliz. Mekka ist die heiligste Stadt im Islam. Die Stadt im Westen Saudi-Arabiens gilt als der Geburtsort des Propheten Mohammed.

Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit prangerte den Angriff als "abscheulich" an. Die Organisation, der 57 muslimische Staaten angehören, erklärte bei X, sie verurteile "die abscheulichen Angriffe der Houthi-Gruppe auf die Stadt Mekka und die Region Medina sowie deren anhaltende Aggression gegen das Königreich Saudi-Arabien".