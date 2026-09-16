Gartenlaube in Oberkärnten fing nach Bauarbeiten Feuer

Eine halbe Stunde, nachdem ein Mann mit einem Flämmer an der Gartenlaube einer 61-jährigen Oberkärntnerin fertig war, brach ein Feuer aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Rothenthurn musste am Dienstagabend zu einem Einsatz bei einer Gartenlaube ausrücken. Ein Mann führte dort zuvor Isolierungsarbeiten mit einem Flämmer durch. Eine halbe Stunde danach bemerkte die Besitzerin starken Brandgeruch und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt.