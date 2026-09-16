Ehemann schlug Alarm: Bergsteigerin am Hochschwab tödlich verunglückt

Eine 68-jährige Bergsteigerin kam bei einer Wanderung zur Voisthalerhütte ums Leben. Ein Polizeihubschrauber entdeckte die Frau in einer Felsrinne.

Tragisches Ende einer Wanderung im Hochschwabgebiet am Dienstagnachmittag: Eine 68-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung stürzte rund 150 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Die Alpinpolizei konnte die Verunglückte erst nach einer gezielten Suchaktion lokalisieren.

Die Frau war am Dienstagvormittag mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Seewiesen gekommen. Von dort machte sie sich alleine über markierte Wanderwege in Richtung Voisthalerhütte auf. Als sie sich bis zum Nachmittag nicht wie gewohnt bei ihrem Ehemann meldete, verständigte dieser gegen 17 Uhr die Polizei.

Groß angelegte Suche

Für die Alpinpolizei Hochsteiermark begann daraufhin eine groß angelegte Suche. Mithilfe der Standortdaten des Mobiltelefons und der Angaben des Ehemannes konnte das mögliche Suchgebiet eingegrenzt werden. Bei einem Suchflug entdeckte die Besatzung des Polizeihubschraubers schließlich die 68-Jährige in einer steilen Felsrinne.

Nach ersten Erhebungen dürfte die Frau wohl vom markierten Wanderweg abgekommen und anschließend rund 150 Meter abgestürzt sein. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Zwei Polizeibergführer führten die Erhebungen an der Unfallstelle durch und übernahmen anschließend gemeinsam mit dem Hubschrauber die Seilbergung. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.