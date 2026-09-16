Ex-Premier: "Wichtige Rolle" für Polen und Österreich in EU

Der frühere polnische Premier Wolodzimierz Cimoszewicz sieht Chancen für eine engere Zusammenarbeit seines Landes mit Österreich. "Beide Länder sollten in Europa, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, eine wichtige Rolle spielen", sagt Cimoszewicz im Vorfeld der Warschau-Besuchs von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im APA-Interview. Mit Sorge blickt er nach Frankreich. Werde dort ein "Trump-Klon" ins Präsidentenamt gewählt, könnte dies "Europa ernsthaft schaden".

© APA/AFP Cimoszewicz offen für Annäherung Österreichs an Visegrad-Gruppe