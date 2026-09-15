Selenskyj lobt Eisenbahner und lässt Schutz verstärken
Nach intensiven russischen Angriffen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen stärkeren Schutz für die Eisenbahn angekündigt. "Obwohl die Russen unsere Bahn als eines ihrer Hauptziele betrachten, funktioniert die ukrainische Eisenbahn weiterhin auf hohem Niveau", sagte der Staatschef. Dabei dankte er den Bahnmitarbeitern für ihre "äußerst professionelle und mutige Arbeit". Die Logistik werde trotz Verspätungen und der angerichteten Schäden aufrechterhalten.