Selenskyj lobt Eisenbahner und lässt Schutz verstärken

Nach intensiven russischen Angriffen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen stärkeren Schutz für die Eisenbahn angekündigt. "Obwohl die Russen unsere Bahn als eines ihrer Hauptziele betrachten, funktioniert die ukrainische Eisenbahn weiterhin auf hohem Niveau", sagte der Staatschef. Dabei dankte er den Bahnmitarbeitern für ihre "äußerst professionelle und mutige Arbeit". Die Logistik werde trotz Verspätungen und der angerichteten Schäden aufrechterhalten.

© APA/AFP Ukraine's President Volodymyr Zelensky reacts as he speaks with Britain's Prime Minister Andy Burnham (unseen) during their bilateral meeting at Horodetskyi House in Kyiv, on August 24, 2026, during his first trip abroad since taking office. The United Kingdom will keep providing defence aid to Ukraine despite Russia's threats, Prime Minister Andy Burnham said on August 24, 2026 on a visit to Kyiv where allies gathered to discuss support. Air defence supplies are due to be the main priority at the meeting of the Coalition of the Willing, jointly chaired by the leaders of France and Germany, who will participate remotely, and by Britain's Burnham. (Photo by Henry Nicholls / POOL / AFP)