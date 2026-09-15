Republikaner Massie will Hegseth des Amtes entheben

Der republikanische US-Kongressabgeordnete Thomas Massie hat Verteidigungsminister Pete Hegseth "schwere Verbrechen und Verfehlungen" vorgeworfen und ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn in die Wege geleitet. Der Pentagon-Chef stelle aus seiner Sicht eine "Bedrohung für die Verfassung" dar, sagte Massie. Unter anderem bemängelt Massie, dass der Einsatz von US-Streitkräften im Iran-Krieg ohne Autorisierung durch den Kongress erfolgt sei.

© APA/AFP/GETTY HEBRON, KENTUCKY - MAY 19: Rep. Thomas Massie speaks with supporters after his concession speech on May 19, 2026 in Hebron, Kentucky. Massie, who has served Kentucky's 4th Congressional District since 2012, conceded his loss after the most expensive US House Primary in US history against Trump-endorsed candidate Ed Gallrein. Jon Cherry/Getty Images/AFP (Photo by Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)