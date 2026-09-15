Von der Leyen spricht zur schwierigen Lage der Union

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg die großen Prioritäten der Kommission für das kommende Jahr vorstellen. Sie dürfte zu einer weiteren finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine sowie nach dem Hitzesommer und dem Massenansturm auf Ceuta zu einer besseren Vorbereitung der EU auf Krisen aufrufen und voraussichtlich ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 oder 15 Jahren vorschlagen.

© APA/AFP/POOL/Abdul Saboor Von der Leyen tritt in Straßburg auf