Pilnacek-U-Ausschuss kommt aus Sommerpause zurück

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek kehrt am Mittwoch aus der Sommerpause zurück und leitet zugleich einen Reigen an Politiker-Befragungen im Herbst ein. Den Anfang macht am Mittwoch Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne), am Donnerstag ist ihre Nachfolgerin Anna Sporrer (SPÖ) dran. Ebenfalls befragt wird am Mittwoch ein Vertreter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

© APA/ROLAND SCHLAGER Der U-Ausschuss-Sitzungssaal im Parlament