Rucksackmotor war plötzlich ausgefallen: 35-Jähriger zog sich bei Unfall in St. Marein eine schwere Beinverletzung zu.

Mit einem Gleitschirm und einem Motor am Rücken war der Mann unterwegs (Archivbild)

In St. Marein im Mürztal prallte am Dienstag ein motorisierter Paragleiter bei einer Bruchlandung gegen einen abgestellten Pkw und zog sich dabei vermutlich eine schwere Beinverletzung zu.

Der 35-Jährige überflog gegen 17.20 Uhr mit seinem Gleitschirm eine Siedlung im Ortsteil Schaldorf, als in einer Höhe von rund 15 Metern sein Rucksack-Paramotor ausfiel. Nachdem sich der Motor auch nicht mehr starten ließ, leitete der Pilot eine Notlandung in einer Wiese neben einem Wohnhaus ein. Dabei stieß der Mann mit einem dort abgestellten Auto zusammen.

Er sei für den Landeanflug zu hoch gewesen, gab der Pilot später bei einer kurzen Befragung der Polizei gegenüber an. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Leoben geflogen. Am Pkw entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden, berichtet die Polizei.