84-Jähriger wollte in Zeutschach seine Rinder über die Straße treiben. Als sich ein Auto näherte, machte der Mann einen verhängnisvollen Fehler.

Mit einer schweren Verletzung endete für einen 84-jährigen Altbauer aus Zeutschach (Gemeinde Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau) am Dienstag der Versuch, seine Rinder über eine Landesstraße zu treiben.

Der Mann hatte zu diesem Zweck gegen 16.15 Uhr eine Litze des Weidezauns über die L 525 gespannt. Als sich ein Auto der Stelle näherte, legte der Landwirt den Draht auf die Fahrbahn und signalisierte dem 30-jährigen Lenker mit der Hand, dass er weiterfahren könnte.

Mit dem Rettungshubschrauber nach Klagenfurt

Langsam passierte der Autofahrer darauf die Stelle. Dabei machte der Altbauer einen verhängnisvollen Fehler. Er drehte sich um und hielt dabei den Draht weiter in der Hand. Weil sich der Draht erneut spannte, wurde dieser von der Front des Autos erfasst. Dabei zog sich der 84-Jährige eine schwere Verletzung an der Hand zu. Nach der Erstversorgung flog der Rettungshubschrauber den Mann in das UKH Klagenfurt.