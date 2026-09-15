Ölpreise legten erneut zu, Saudi-Arabien storniert Lieferungen

Nachrichten aus Saudi-Arabien und Libyen sorgen für weitere Verunsicherung am Markt: Öllieferungen nach Europa werden storniert, ein Ölfeld wurde stillgelegt.

Die Ölpreise haben am Dienstag erneut zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kletterte am Nachmittag um 1,7 Prozent auf 107,44 US-Dollar. Die Ölpreise legten am Nachmittag wieder zu, nachdem sie zuvor noch anfängliche Gewinne abgegeben hatten.

Nachrichten aus Libyen sorgten für zusätzliche Verunsicherung am Markt. Demnach wurde das Al-Tahar-Ölfeld geschlossen. Die Stilllegung ist auf die erzwungene Sperrung der Hamada-Zawiya-Pipeline zurückzuführen, wie die staatliche Ölgesellschaft National Oil auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Libyen verkauft einen großen Teil seines Rohöls nach Europa.

Öffnung der Straße von Hormuz nicht in Sicht

Haupttreiber der Ölpreise bleibt der Iran-Krieg. Eine Öffnung der Straße von Hormuz ist weiterhin nicht in Sicht. Zudem kontrolliert die Houthi-Miliz die Meerenge Bab al-Mandab und blockiert die Durchfahrt von saudischen Schiffen. Brent-Öl hat sich seit dem Beginn des Kriegs deutlich verteuert. Ende Februar hatte der Preis für Barrel Brent-Öl bei lediglich 70 Dollar gelegen.

Saudi-Arabien storniert Öllieferungen

Saudi-Arabien storniert Insidern zufolge einige für Ende September geplante Rohöllieferungen an europäische Kunden. Der weltgrößte Rohölexporteur reagierte damit auf die Schließung seiner Ost-West-Pipeline nach einem Angriff in der vergangenen Woche, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Außerdem belasten Angriffe der jemenitischen Houthi-Miliz im Roten Meer und anhaltende Behinderungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz das Geschäft.

Reparaturen dauern an

Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco lehnt eine Stellungnahme ab. Nach den Worten von US-Energieminister Chris Wright soll die Pipeline in wenigen Tagen wieder anlaufen. Die Reparaturen dürften einige Tage in Anspruch nehmen, sagte Wright am Rande eines G20-Energietreffens in Houston dem Sender CNBC.

Insider machten jedoch unterschiedliche Angaben über die Dauer des Ausfalls. Während eine Person von einer Reparaturzeit von fünf bis sechs Wochen spricht, heißt es von einer anderen, die Pipeline könne den Betrieb während der Arbeiten teilweise wieder aufnehmen. Durch die 1.200 Kilometer lange Leitung fließen normalerweise vier bis fünf Millionen Barrel pro Tag.

Erdgaspreise sind gesunken

Gesunken sind am Dienstag hingegen die Erdgaspreise. Der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat fiel an der Börse in Amsterdam um 3,2 Prozent auf 79,90 Euro je Megawattstunde (MWh). Am Montag hatte der Erdgaspreis mit 84,41 Euro je Megawattstunde (MWh) den höchsten Stand seit Ende 2022 erreicht.