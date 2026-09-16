Pferde verendet: Tierquäler-Prozess in Kärnten geht in nächste Runde

Landwirt aus St. Veit beschäftigt seit vielen Jahren die Behörden. Am Mittwoch muss er sich wieder vor Gericht verantworten. Eine weitere Person wurde ebenfalls angeklagt.

Ein Prozess gegen einen Landwirt aus dem Bezirk St. Veit findet am Mittwoch seine Fortsetzung. Der Mann wurde wegen Tierquälerei, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Nötigung angeklagt. Auf seinem Hof sollen immer wieder Rinder und Pferde verendet sein. Die Behörden wurden immer wieder auf dem Hof vorstellig, bis eine Amtstierärztin von dem Mann bedroht worden sein soll. Ebenfalls angeklagt ist eine weitere Person, die laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt einen Beitrag zu den Taten geleistet haben soll.

Wie in der Zwischenzeit bekannt worden ist, sollen die Pferde auf dem Hof vergiftet worden sein sollen. Das Motiv ist unklar und könnte beim Prozess geklärt werden. Tierschützer haben immer wieder gegen die Vorgänge auf dem Anwesen des Mannes protestiert, laut Gemeindebürgern seien die Zustände dort unerträglich geworden. Gegen Tierabnahmen setzte sich der Mann immer wieder erfolgreich zur Wehr. An den Verfahren beteiligte Personen sprechen von einer höchst sensiblen und zudem enorm verfahrenen Situation.

Sogar der Kärntner Landtag wurde aktiv und hat in einem einstimmigen Beschluss aller Parteien eine Abnahme der Tiere gefordert. Die zuständige Abteilung im Land sowie die Bezirkshauptmannschaft St. Veit haben darauf hingewiesen, dass dafür die nötige Rechtsgrundlage fehle. Eine rechtskräftige Verurteilung könnte das ändern.