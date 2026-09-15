Eskalation in Wolfsberg: Lebensgefährtin attackiert und verletzt

In Wolfsberg attackierte ein 31-jähriger Kroate nach einem Streit seine Lebensgefährtin. Sie wurde verletzt. Zwei Tage später folgten Drohungen.

Erneut kam es wohl zu einem Fall von häuslicher Gewalt in Kärnten: Ein 31-jähriger Kroate ist verdächtig, in der Nacht auf Montag um Mitternacht seine 34-jährige polnische Lebensgefährtin in deren gemeinsamer Wohnung in Wolfsberg körperlich attackiert und verletzt zu haben. Das Ganze soll sich im Zuge eines Streits zugetragen haben.

Darüber hinaus ist der 31-Jährige verdächtig, danach ihre Bankomatkarte gestohlen und anschließend Bargeld behoben zu haben. Damit aber noch nicht genug, denn er steht auch im Verdacht, die Polin am Dienstag per WhatsApp gefährlich bedroht zu haben. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.