"Das Boot"-Star Ralf Richter mit 69 Jahren gestorben

Der durch den legendären Kinofilm "Das Boot" bekannt gewordene Schauspieler Ralf Richter ist tot. Ihr Vater sei in der vergangenen Nacht gestorben, schrieben seine Kinder Aline und Maxwell Richter am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bei Facebook. Richter wurde 69 Jahre alt. Der "Bild"-Zeitung sagte Maxwell Richter, seinem Vater sei es seit längerem sehr schlecht gegangen, er hatte demnach Herzprobleme.

Der Regisseur Claude-Oliver Rudolph (l) und sein Nebendarsteller Ralf Richter stehen am Mittwoch (08.01.2003) zu Beginn der Welturaufführung ihres neuen Films "Dirty Sky" nebeneinander in Rudolphs Geburtsstadt Bochum. Richter war erst wenige Minuten vor dem Filmbeginn gekommen und hatte sich etwas zu Essen und zu Trinken mitgebracht. Die Hauptdarsteller Cosma Shiva Hagen und Nikolai Kinski waren nicht anwesend. Fotograf: Bernd Thissen dpa/lnw

Seine Kinder schrieben in ihrer gemeinsamen Erklärung: "Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben." Für viele Fans sei er Schauspieler, Kultfigur und ein Gesicht, das sie über viele Jahre begleitet habe. Für die Kinder sei er aber vor allem der Vater gewesen. Die beiden erwachsenen Kinder bedankten sich bei den Fans für die Liebe und Wertschätzung für ihren Vater in den vergangenen Jahren.

"Das Boot" von Regisseur Wolfgang Petersen wurde 1981 ein Welterfolg und brachte vielen Schauspielern den Durchbruch. 1999 spielte Richter in der zum Kultfilm gewordenen Ruhrpott-Komödie "Bang Boom Bang" den Ganoven Kalle Grabowski und hatte damit einen weiteren großen Erfolg. Richter wurde damals vor der Premiere des Films selbst festgenommen - er wurde später wegen Kokainhandels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.