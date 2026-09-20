Pfarrer sucht Helfer für „Sozialprojekt Kühlschränke“ in Wolfsberg

St. Stefans Pfarrer Eugen Länger will Projekt nach Tod des Initiators Markus Parz im 12. Bestandsjahr fortsetzen. Neue Ehrenamtliche werden gesucht.

Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten und damit niederschwellig und anonym Familien und Menschen helfen, die sich einen Einkauf nicht leisten können: Das ist die Idee hinter der Sozialinitiative „Engel für Menschen“, die der engagierte und kürzlich verstorbene Unternehmer Markus Parz im Jahr 2014 ins Leben gerufen hat. Er begegnete damals einer alleinerziehenden Mutter von zwei kleinen Kindern, deren Kühlschrank aufgrund von finanzieller Not völlig leer war, und beschloss vor dem Hintergrund, dass das kein Einzelfall ist, aktiv zu werden.

Hier stehen die Kühlschränke

„Die Hilfsaktion wird gut angenommen“, weiß St. Stefans Pfarrer Eugen Länger. Die Kühlschränke – zwei stehen für Kühlwaren und ungekühlte Lebensmittel vor dem Kindergarten St. Stefan und zwei beim Aufgang zum Turm der Markuskirche in Wolfsberg – werden mit knapp vor dem Ablaufdatum stehenden oder vor Kurzem abgelaufenen Lebensmitteln, wie Milchprodukten, Backwaren, Brot und Gebäck, von den Ehrenamtlichen befüllt und für Menschen mit schmaler Brieftasche kostenlos zur Abholung bereitgestellt.

Pfarrer Länger dankt posthum aus ganzem Herzen Initiator Parz sowie den 14 aktiven Helferinnen und Helfern sowie allen Spendern – allen voran der Bäckerei und Konditorei Orex, den Lebensmittelketten Spar und Hofer, Adeg Eitweg und Adeg Hoher Platz/Wolfsberg, der Bäckerei Kraschowitz, der OMV und dem Abholmarkt Kastner – für das Engagement.

Unterstützende werden gesucht

„Da die Lebenshaltungskosten wesentlich schneller steigen als Pensionen und Löhne, sind immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen“, so Länger. Vor diesem Hintergrund soll das Projekt fortgesetzt werden und weiter wachsen, weshalb neue Unterstützende gesucht werden. Länger lädt Interessierte zur Mitarbeit ein: „Wer verlässlich und notleidenden Menschen gegenüber offen ist, ein Auto sowie einen Führerschein besitzt, um die Lebensmittel bei den Spendern abholen zu können, und eineinhalb Stunden Zeit pro Woche zur Verfügung stellen kann, ist herzlich willkommen.“ Nähere Informationen erteilt Pfarrer Länger und nimmt auch Anmeldungen zur Mitarbeit entgegen: eugen.laenger@kath-pfarre-kaernten.at oder telefonisch unter der Nummer 0676 / 877 87 59.