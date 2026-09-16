Vor Spielberg: Alarmstufe Rot beim „Martinator“

Der Spanier Jorge Martin hat vor dem Grand Prix in Österreich mit einem Armpump zu kämpfen und sieht den WM-Kampf in Gefahr.

Für Jorge Martin lief es vergangenes Wochenende beim Grand Prix von San Marino gleich in mehrfacher Hinsicht bitter. Weil der Spanier nicht über den fünften Platz hinauskam und Rivale Marc Marquez sich den Sieg schnappte (es war der bereits fünfte in dieser Saison), musste Martin die WM-Führung an seinen punktegleichen Landsmann (je 274 Zähler) abtreten. Dabei konnte der 28-Jährige auf der Piste von Misano seinem Widersacher lange Zeit Paroli bieten, lag zwischenzeitlich sogar in Führung, ehe er noch auf Rang fünf zurückfiel und noch 14 Sekunden Rückstand auf Marquez aufgerissen hatte.

Wie es zu dem unerklärlichen Einbruch beim MotoGP-Weltmeister 2024 kommen konnte, verriet Martin erst jetzt: So hätte er am Renntag plötzlich mit einem Armpump zu kämpfen gehabt. Was das ist? Armpump gilt als die MotoGP-Krankheit schlechthin, trägt eigentlich die Bezeichnung Kompartmentsyndrom, wird durch die abgewinkelte Position der Arme auf dem Motorrad sowie die extreme Belastung beim Bremsen und in den Kurven hervorgerufen und löst eine schmerzhafte Durchblutungsstörung aus, mit der ein Kraftverlust sowie ein Taubheitsgefühl einhergehen. Für den Fahrer freilich eine Katastrophe, kann er durch die mangelhafte Belastbarkeit der Unterarme nicht mehr einhundert Prozent seiner Leistungsfähigkeit abrufen. Zudem droht der Verlust der Kontrolle beim Bremsen oder Kuppeln, was wiederum die Sturzgefahr erhöht.

© IMAGO/Fabrizio Carabelli/ipa Sport Jorge Martin

Der Armpump traf den Madrilenen wie aus dem Nichts. Zwar hatte er 2019 in seiner Zeit als Moto2-Pilot bereits einmal damit zu kämpfen, doch beseitigte damals eine Operation die Probleme. Nun sieht Martin aber sogar den WM-Kampf in Gefahr. „Wenn ich in Österreich keine Probleme habe, kann ich vielleicht so weitermachen. Aber möglicherweise tritt es in anderen Rennen wieder auf. Dann könnte es dafür sorgen, dass ich die Weltmeisterschaft verliere“, erklärte der neunfache MotoGP-Sieger.

Weniger Probleme auf dem Red Bull Ring

Während Misano aufgrund der zahlreichen Kurven und Anbremsmanöver als typische Armpump-Strecke gilt, sollte der Red Bull Ring solche Probleme bei den Fahrern nicht hervorrufen. Damit könnte Martin in Spielberg von den Problemen verschont bleiben – was aber nicht heißt, dass sie beim nächsten Rennen nicht wieder auftreten können. Daher steht der Spanier nun vor der schwierigen Entscheidung, ob er sich einer erneuten Operation unterziehen soll oder nicht. Wenn, dann müsste sich das MotoGP-Ass wohl spätestens nach dem Österreich-Grand-Prix unters Messer legen, folgen danach doch innerhalb von fünf Wochen in Übersee die Rennen in Japan, Indonesien, Australien und Malaysia.

Was ein Eingriff für den 28-jährigen Aprilia-Piloten bedeuten würde? Zwar handelt es sich dabei nur um eine Routine-Operation, die aber natürlich eine gewisse Regenerationszeit beansprucht und den „Martinator“ im Kampf um die Weltmeisterschafts-Krone zumindest wichtige Trainingseinheiten kosten würde.