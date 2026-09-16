Nach „Mörtel“ Lugner möchte diese Frau nun einen Kärntner Bauern

Bergbauer Arnold aus dem Bezirk St. Veit sucht bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe. Unter seinen Hofdamen ist auch eine bekannte Frau aus dem Reality-TV.

Es geht wieder los: Heute startet die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ auf ATV und Joyn. Mittendrin ist auch ein St. Veiter. Der singende Bergbauer Arnold, wie er von der Sendergruppe „ProSiebenSat1 Puls4“ in einer Aussendung bezeichnet wird, möchte für romantische Stimmung sorgen. Er wurde laut eigener Aussage in das Projekt „eineg‘schupft“ und weiß gar nicht, wer ihn überhaupt für die Sendung angemeldet hat.

Jetzt jedenfalls freut er sich auf seine drei Hofdamen, unter denen auch Dina vertreten ist. Die 56-Jährige wurde bekannt an der Seite von Richard Lugner und war bereits Teil der ATV-Show „Lugners Loveboat – Mörtel sucht sein Seepferdchen“. Dort gehörte sie zu den „Tierchen“ des Baumeisters. Der Start zwischen Arnold und Dina scheint auch vielversprechend zu verlaufen. „Ich find den ur süß“, sagt sie prompt über den St. Veiter.

Neben Dina werden auch noch Michaela (61) und Martina (57) Zeit auf Arnolds Hof verbringen. Wer schlussendlich das Herz des Bergbauern erobern kann, erfährt man ab heute um 20.15 Uhr auf Joyn und ATV.