Durch Brand zerstört: Loft kehrt bald auf Grazer Hoteldach zurück

2025 zerstörte ein Feuer das exklusive Zimmer auf dem Dach des Hotels „Daniel“. Am Boden, direkt vor dem Hoteleingang in Graz, wird derzeit das Nachfolgemodell gebaut – und schon bald nach oben gehoben.

Wie man ein Hotelzimmer zusammenbaut, kann man in Graz kommod und unter freiem Himmel mitverfolgen: Denn direkt vor dem Eingang zum Hotel „Daniel“, gleich neben dem Hauptbahnhof, greifen Arbeiter derzeit zu Schraubenziehern und auch handfesteren Werkzeugen. Auf einem Holzpodest ruhen bereits weiß lackierte Träger – die unteren Stützen jenes „Loft“, das schon in Kürze per Kran auf das Hoteldach gehoben wird. Um dort als neues und exklusives Zimmer mit Weitblick jene Lücke zu füllen, die durch einen Brand im Vorjahr entstanden ist.

Denn im November 2025 wurde das ursprüngliche LoftCube durch ein Feuer zerstört – eine defekte Fußbodenheizung dürfte den Brand ausgelöst haben, wie sich schließlich herausstellen sollte. Die Flammen und die Rauchsäule waren aufgrund der exponierten Lage weithin im Grazer Stadtgebiet zu sehen. Hotelier Florian Weitzer atmete auf, als klar war, dass „Gott sei Dank niemand verletzt wurde“ – um kurz danach zugleich anzukündigen: „Wir bauen es wieder so auf, wie es war!“

1 / 3 September 2026: Direkt vor dem Hoteleingang wird das neue Loft zusammengebaut © Saria

Erste Nächte ab November

Genau das passiert nun eben direkt vor dem Hoteleingang: Das neue LoftCube wird – mehr oder weniger in Einzelteile zerlegt – nach Graz gebracht und dort zusammengebaut. Anschließend wird das fertige Zimmer per Kran auf das Dach gehoben. „Ende September, Anfang Oktober, wenn alles gut geht“, bestätigt Hoteldirektorin Rebecca Brünner. Und ab Mitte November soll man auch wieder erste Nächte mit Rundumblick buchen können.

Schadenssumme?

Doch welche Schadenssumme ist eigentlich nach dem Brand im Vorjahr übrig geblieben? 100.000 Euro? „Nein, wesentlich mehr“, meint Florian Weitzer. Aber so genau habe er das gar nicht wissen wollen. „Die Versicherung hat alles übernommen. Und ich bin froh, dass unser neues LoftCube bald eröffnet wird.“