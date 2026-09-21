Bei Landjugendfest entfachte dieses oststeirische Paar seine Liebe

Tanja Lammer aus Etzersdorf und Mathias Wiedenhofer aus Birkfeld haben sich getraut und Ja zueinander gesagt.

Im Juli 2026 gaben sich Tanja Lammer aus Etzersdorf und Mathias Wiedenhofer aus Birkfeld das Ja-Wort. Kennengelernt hatten sich die beiden im Juli 2019 bei einem Landjugendfest in Leska.

Aus der ersten Begegnung wurde eine besondere Verbindung, die im Juli 2026 mit der Hochzeit in der Pfarrkirche Koglhof besiegelt wurde. Tanja arbeitet als Angestellte und ist in ihrer Freizeit am liebsten mit ihrem Pferd unterwegs. Mathias ist Zimmerer sowie Landwirt und seit Kurzem auch Bauernbund-Obmann. Seine große Leidenschaft gilt dem Motocross.

Mit Steckenpferd durch Parcours

Auf der Wieden in Rosegg wurde am Tag der Hochzeit beim Biohof Stelzer das traditionelle „Absperren“ wiederbelebt. Natürlich kamen Tanja und Mathias dabei nicht so einfach davon. Die Organisatoren Alexander Stelzer und Werner Sommerauer hatten sich einige Aufgaben einfallen lassen.

Diese waren perfekt auf das Brautpaar zugeschnitten. Während Mathias mit Tanja einen vorbereiteten Dachstuhl fertigstellen musste, wartete auf die Reiterin Tanja ein anderer Parcours. Mit dem Steckenpferd bewies sie, dass sie auch ohne echtes Pferd sattelfest ist. Die Hochzeitsreise lässt noch ein wenig auf sich warten. Sie wird nachgeholt.