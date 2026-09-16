Klopeiner See wird Austragungsort der Wander-WM 2027

Die Entscheidung ist gefallen: Die Region Klopeiner See – Südkärnten hat den Zuschlag für die IVV Wander-Weltmeisterschaft 2027 erhalten.

Die Region Klopeiner See – Südkärnten ist 2027 Austragungsort der IVV Wander-Weltmeisterschaft. Von 6. bis 11. September werden rund 1000 Teilnehmer aus zahlreichen Nationen erwartet.

Von 6. bis 8. September ist ein Vorprogramm mit geführten Wanderungen unter anderem im UNESCO Global Geopark Karawanken, auf der Petzen und in Bad Eisenkappel geplant. Das Hauptprogramm folgt von 9. bis 11. September. An den drei WM-Tagen stehen jeweils drei Strecken mit fünf, zehn und 20 Kilometern zur Auswahl. Am letzten Tag soll zusätzlich eine Marathonstrecke angeboten werden. Die Routen führen unter anderem rund um den Klopeiner See und Turnersee, zum Gösselsdorfer See, durch das Sablatnigmoor sowie entlang der Drau und des Völkermarkter Stausees.

© KSL Vertragsunterzeichnung zwischen der Tourismusregion KSL und dem Österreichischen Volksport-Verband: Gerald Hartmann (Direktor Karawanken/Karawanke UNESCO Geopark), Rudolf Bräuml (ÖVV-Vizepräsident), Robert Karlhofer (GF KSL-Tourismusregion), Konrad Teni (ÖVV), Heidi Pilz (ÖVV), Leopold Hablesreiter (ÖVV-Präsident)

Im Mittelpunkt der Wander-WM stehen laut Veranstaltern nicht Geschwindigkeit und Bestzeiten, sondern das gemeinsame Wandern. Teilnehmen können sowohl Einzelpersonen als auch Vereine und Gruppen. Für die Veranstaltung werden zudem freiwillige Helfer für Aufgaben wie Streckenbetreuung und Verpflegungsstellen gesucht.

© KSL Robert Karlhofer und Bettina Herk von der KSL-Region stellten den Klopeiner See im Zuge der Siegerehrung in Hochfilzen vor

Bereits bei der diesjährigen Wander-WM in Hochfilzen im Pillerseetal wurde für den Austragungsort 2027 geworben. Ein Team der Tourismusregion war dort mit einem Informationsstand vertreten. Nach Angaben der Region wurden bereits mehrere hundert Übernachtungen für September 2027 gebucht. Die Wander-WM soll auch Vereine, Betriebe und Gruppen aus Südkärnten zur Teilnahme bewegen. Eine Mitgliedschaft in einem Wanderverein ist nicht Voraussetzung.