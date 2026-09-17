Bleiburger Badesaison endete nach turbulenten Ereignissen

Ein Unfall, ein Einbruch, ein Gasaustritt, aber gutes Wetter – in der Südkärntner Stadtgemeinde blickt man auf eine besondere Badesaison zurück.

Eine ereignisreiche Badesaison geht in Bleiburg/Pliberk zu Ende. Vizebürgermeister Johann Rigelnik (ÖVP), der auch der zuständige Referent ist, spricht von einer „turbulenten Saison mit guter Auslastung“.

Rigelnik: „Ereignisreich war sie allemal: Der Unfall des Bademeisters Manfred Haning gleich zu Saisonbeginn, ein Einbruch und ein nächtlicher Chlorgaseinsatz haben uns vor einige Herausforderungen gestellt. Wir wünschen Manfred weiterhin gute Genesung und danken allen Badegästen.“ Eduard Rudolf und Dietmar Mori sprangen als Bademeister ein und Bauhofmitarbeiter Christopher Hudritsch maß regelmäßig die Wasserwerte.

Einbruch und Gas

In der Nacht von 18. auf 19. Juli wurde im Erlebnisfreibad in Bleiburg sowie im Vereinshaus des Tennisclubs ein Einbruchsdiebstahl verübt. Die Vorfälle seien umgehend der Polizei gemeldet worden, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Am 29. Juli gegen 22 Uhr kam es dann im Erlebnisfreibad zu einem Chlorgasaustritt Technikraum im Keller. „Es handelte sich um einen Sensorenfehler. Es wurde alles ordnungsgemäß durch die Feuerwehr abgewickelt. Wir bitten die Anrainer nochmals für ihr Verständnis für die nächtliche Störung durch die Sirene“, so Rigelnik weiter.

© KK/ Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Mehrere Feuerwehren wurden zu einem Chlorgasaustritt nach Bleiburg alarmiert

Kürzlich endete die Badesaison aufgrund des Wetterumschwungs ein paar Tage früher als geplant. Doch im Allgemeinen sei man mit dem Wetter zufrieden gewesen. „Es hat im Vergleich zu den letzten ein bis zwei Jahren keine Schlechtwetterperioden gegeben – der Juni, Juli und August waren sehr schön“, so Rigelnik, der seit 2011 der zuständige Referent ist.